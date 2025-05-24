Критичний момент для Трампа: США знову змінюють стратегію завершення війни Росії та України — WP

Якщо глава Білого дому не досягне прогресу по завершенню війни в Україні, він може зіткнутися із серйозними проблемами для свого президентства

Попри всі спроби президента США Дональда Трампа після завершення війни Росії проти України, перспектива досягнення миру стає все більш далекою. Москва ігнорує всі спроби Вашингтона та збільшує апетити.

Про це йдеться у матеріалі колумніста-міжнародника Девіда Ігнатіуса для The Washington Post. Він вважає, що зараз для Трампа настав критичний момент.

Автор матеріалу зазначає, що президент США міг би показати Володимиру Путіну серйозність своїх намірів і, наприклад, запровадити санкції. А якщо він цього не зробить, то наслідки можуть стати катастрофічними для його президентського терміну.

"Він робить пропозиції, але не виконує їх. Він попереджає Путіна про необхідність йти на компроміс, але нічого не робить, коли російський лідер відмовляється. Він чинить тиск на Україну, жертву, але не на Росію, агресора", — пише Ігнатіус.

За короткий час при владі Трамп поклав край міжнародній ізоляції Путіна, закрив перспективу для України на вступ до НАТО і практично вимагав, щоб вона відмовилася від території. Крім того, його адміністрація припиняла військову допомогу Україні та зупиняла обмін розвідданими.

Але якийсь прогрес почав спостерігатись після того, як сторони почали обговорювати умови щодо припинення вогню. Тоді вдалося скласти список із 22 положень, які Москва не стала навіть розглядати. Весь цей час Росія продовжувала бомбардувати Україну, що викликало невдоволення у Трампа.

У матеріалі наголошується, що непохитність Путіна змусила США вкотре відмовитися від своєї стратегії та перейти до "особистої дипломатії". Зокрема, Трамп прямо заявляв, що ситуація не зрушить з мертвої точки до особистої зустрічі.

Телефонна розмова Трампа та Путіна показала, чого від неї можна чекати. Американський президент пафосно повідомив, що розпочав фазу прямих переговорів про припинення вогню, а ось у російських підсумках сухо вказали, що той лише "поділився своєю позицією щодо припинення бойових дій". Загалом Кремль вкотре показав, що не готовий йти ні на які поступки.

"Іноді дипломатична історія двозначна. Але результати переговорів щодо України гранично зрозумілі. Росія, агресор, відмовилася припинити боротьбу, поки не отримає бажане. А Трамп, миротворець-невдаха, поки дозволяє Путіну залишатися безкарним. Якщо Трамп, нарешті, не виконає своїх погроз, він змириться з тим, що може стати найруйнівнішим провалом за весь час його президентства", — пише Ігнатіус.

Як повідомлялося раніше, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що є ймовірність того, що Трамп та Путін об’єднають зусилля щодо тиску на Україну.