У Трампа взялися за "український відділ" Пентагону: чи планують його розформувати

Це не обов'язково призведе до розформування відділу, але свідчить про зміну пріоритетів Вашингтона

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значно знизити статус "українського" відділу Пентагону, який останні кілька років був одним з найважливіших у структурі міністерства оборони Сполучених Штатів. Мова йде не про розформування, а про зміну підпорядкування та, можливо, урізання повноважень відділу. При цьому військова допомога, яка постачається Україні – це пакети, ухвалені за попередника Трампа.

Про це пише Defense News із посиланням на власні джерела серед колишніх посадовців Пентагону та європейських чиновників. Зазначається, що відділ, який відповідає за Росію, Україну та Євразію, планується перевести до складу окремого управління з питань Європи та НАТО.

Змінення підпорядкування відділу не повинно зупинити його роботу та не призведе до скорочення, або звільнення співробітників. Проте це може засвідчити різку зміну пріоритетів влади США. Так, з лютого 2022 року цей відносно маловідомий та невеликий відділ несподівано став одним з головних у Пентагоні, оскільки виконував два важливих завдання: керував фінансуванням, виділеним на надання військової допомоги Україні, та допомагав формувати політику США щодо війни. Серед іншого, саме цей відділ працював над створенням "формату Рамштайн" – групи з понад 50 країн, які координують надання допомоги Україні.

"Джерела розглядають потенційну зміну як ознаку загального низького пріоритетного підходу Пентагону до України за часів другої адміністрації Трампа", – додало видання, зазначивши, що рішення все ще не остаточне та може бути змінене у будь-який бік в рамках так званої "реорганізації" Пентагону під керівництвом колишнього телеведучого Піта Хегсета, якого Трамп призначив міністром оборони.

Нагадаємо, що 9 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд чинних правил експорту американської зброї та військової техніки. Адміністрація Білого дому вважає, що нинішня система дозволів і процедур продажу є надто складною та потребує спрощення, аби полегшити постачання американського озброєння за кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військова допомога США Україні може зупинитися після завершення постачань, схвалених ще за президентства Джо Байдена. Наразі ані в Білому домі, ані в Конгресі фактично не ведуться активні обговорення щодо нового пакета озброєння для України.