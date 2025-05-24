"Мінськ 3.0": політолог розповів, як Путін скористався фактором Трампа (відео)

Україні знову доводиться пояснювати, що вона є жертвою нападу Росії

Після приходу до влади в США Дональда Трампа Україна повернулася до часів "мінських угод", коли їй довелося пояснювати очевидні речі. Однак ситуація поступово змінюється і прихильники України у світі вже починають розуміти, що щось доводити Трампу немає жодного сенсу.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Олег Саакян. За його словами, всі спроби Білого дому досягти будь-якого прогресу в переговорах щодо припинення вогню не увінчалися успіхом.

"Це той період, коли ми потрапили до якогось Мінська 3:0. Мінський процес, у якому потрібно було весь час доводити, що ми хороші, а Росія погана. Що агресор поганий, а жертва хороша, що сюрреалістично звучить, трагікомічно, але це те, що вдалося Росії нав’язати", — сказав він.

Саакян додав, що Путін скористався фактором Трампа, проте часи змінюються, а Україна готується до своїх кроків. Він зазначив, що у Трампа залишається все менше можливостей "зробити Путіну приємно", а американське суспільство та парламент починають "кипіти" від невдоволення.

До того ж на сцені починає грати роль дедалі рішучіша Європа. Проте тест на готовність показати цю рішучість діями їй ще доведеться пройти. І станеться це на думку політолога вже у червні.

Як повідомлялося раніше, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що є ймовірність того, що Трамп та Путін об’єднають зусилля щодо тиску на Україну.