"Минск 3.0": политолог рассказал, как Путин воспользовался фактором Трампа (видео)

Украине вновь приходится объяснять, что она жертва нападения России

После прихода ко власти в США Дональда Трампа Украина вернулась ко временам "минских соглашений", когда ей вновь пришлось объяснять очевидные вещи. Однако ситуация постепенно меняется и сторонники Украины в мире уже начинают понимать, что что-то доказывать Трампу нет никакого смысла.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, все попытки Белого дома достичь какого-либо прогресса в переговорах по прекращению огня не удались.

"Это тот период, когда мы попали в некий Минск 3:0. Минский процесс, в котором нужно было все время доказывать, что мы хорошие, а Россия плохая. Что агрессор плохой, а жертва хорошая, что сюрреалистически звучит, трагикомично, но тем не менее это то, что удалось России навязать", — сказал он.

Саакян добавил, что Путин воспользовался фактором Трампа, однако времена меняются, а Украина готовится к своим шагам. Он отметил, что у Трампа остается все меньше возможностей "сделать Путину приятно", а американское общество и парламент начинают "кипеть" от недовольства.

К тому же на сцене начинает играть роль все более решительная Европа. Однако тест на готовность показать эту решительность действиями ей лишь предстоит пройти. И случится это по мнению политолога уже в июне.

Как сообщалось ранее, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что есть вероятность того, что Трамп и Путин объединят усилия по давлению на Украину.