Стара українська гривня може принести великі гроші: скільки за таку хочуть в Україні (фото)

Товар в ідеальному стані

В Україні продають рідкісну монету номіналом 1 гривня 2001 року. Вона може стати цінним скарбом для колекціонерів.

Відповідне оголошення з'явилось на одному з українських онлайн-майданчиків. Вона коштує 1500 грн.

Продавець зазначає, що монета перебуває у відмінному стані. Власник пропонує потенційним покупцям самостійно оцінити її вартість.

Чому ця монета може бути унікальною

Монета 1 гривня 2001 року дійсно може мати колекційну цінність через кілька факторів. По-перше, це був один з перших років масового карбування гривневих монет після введення національної валюти. По-друге, монети цього періоду часто мають особливості карбування або можливі браки, які роблять їх цікавими для нумізматів.

Стан монети

Судячи з фотографії, монета має яскравий мідний колір, що свідчить про її збереженість. Всі елементи дизайну чітко видні: тризуб, написи та декоративні елементи. Відсутність потертостей та корозії може значно підвищувати її колекційну вартість.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують до продажу механічний годинник у робочому стані. Продавець зазначає, що розпродає свою колекцію, а для огляду показав лише чотири з численних екземплярів.