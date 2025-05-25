Старая украинская гривна может принести большие деньги: сколько за такую хотят в Украине (фото)

Товар в идеальном состоянии

В Украине продается редкая монета номиналом 1 гривна 2001 года. Она может стать ценным сокровищем для коллекционеров.

Соответствующее объявление появилось на одной из украинских онлайн-площадок. Она стоит 1500 грн.

Продавец отмечает, что монета находится в отличном состоянии. Владелец предлагает потенциальным покупателям самостоятельно оценить его стоимость.

Почему эта монета может быть уникальной

Монета 1 гривна 2001 действительно может иметь коллекционную ценность через несколько факторов. Во-первых, это был один из первых лет массовой чеканки гривневых монет после введения национальной валюты. Во-вторых, монеты этого периода часто имеют особенности чеканки или возможные браки, делающие их интересными для нумизматов.

Состояние монеты

Судя по фотографии, монета имеет яркий медный цвет, что свидетельствует о ее сохранности. Все элементы дизайна четко видны: трезубец, надписи и декоративные элементы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине предлагают к продаже механические часы в рабочем состоянии. Продавец отмечает, что распродает свою коллекцию, а для осмотра показал всего четыре из многочисленных экземпляров.