Старая украинская гривна может принести большие деньги: сколько за такую хотят в Украине (фото)
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Товар в идеальном состоянии
В Украине продается редкая монета номиналом 1 гривна 2001 года. Она может стать ценным сокровищем для коллекционеров.
Соответствующее объявление появилось на одной из украинских онлайн-площадок. Она стоит 1500 грн.
Продавец отмечает, что монета находится в отличном состоянии. Владелец предлагает потенциальным покупателям самостоятельно оценить его стоимость.
Почему эта монета может быть уникальной
Монета 1 гривна 2001 действительно может иметь коллекционную ценность через несколько факторов. Во-первых, это был один из первых лет массовой чеканки гривневых монет после введения национальной валюты. Во-вторых, монеты этого периода часто имеют особенности чеканки или возможные браки, делающие их интересными для нумизматов.
Состояние монеты
Судя по фотографии, монета имеет яркий медный цвет, что свидетельствует о ее сохранности. Все элементы дизайна четко видны: трезубец, надписи и декоративные элементы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине предлагают к продаже механические часы в рабочем состоянии. Продавец отмечает, что распродает свою коллекцию, а для осмотра показал всего четыре из многочисленных экземпляров.