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Значна кількість українців отримає до 3 тисяч в кінці серпня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Виплати
Виплати. Фото Колаж "Телеграфу"

Українцям до 24 серпня нарахують від 2 700 гривень

До Дня Незалежності України 24 серпня 2025 року деякі громадяни отримають фінансову підтримку. Вона виплачуватиметься ветеранам і постраждалим під час воєнних дій.

Місцями фінансова підтримка до 24 серпня поточного року складатиме близько 3 тисяч гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто і в якій сумі отримає соцвиплату до свята

Одноразову допомогу в розмірі від 2 700 до 3 100 гривень отримають особи з інвалідністю, які мають її внаслідок війни, а також ті, хто в дитячому віці (до 14 років) перебував у концтаборах або гетто.

Сума залежить від ступеня втрати працездатності:

  • особи з I групою інвалідності розраховують на 3 100 гривень;
  • II групою — 2 900 гривень;
  • III групою — 2 700 гривень.

Особи можуть отримати статус ветерана і постраждалого під час воєнних дій, якщо отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок:

  • захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби;
  • участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки й оборони;
  • перебування в державах, де велися бойові дії;
  • участі в акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;
  • виконання робіт, пов’язаних із розмінуванням боєприпасів та інше.

Така виплата здійсниться автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає виплату на карту до 25 травня.

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#Виплати #24 серпня #День Незалежності