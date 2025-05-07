Значна кількість українців отримає до 3 тисяч в кінці серпня

Українцям до 24 серпня нарахують від 2 700 гривень

До Дня Незалежності України 24 серпня 2025 року деякі громадяни отримають фінансову підтримку. Вона виплачуватиметься ветеранам і постраждалим під час воєнних дій.

Місцями фінансова підтримка до 24 серпня поточного року складатиме близько 3 тисяч гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто і в якій сумі отримає соцвиплату до свята

Одноразову допомогу в розмірі від 2 700 до 3 100 гривень отримають особи з інвалідністю, які мають її внаслідок війни, а також ті, хто в дитячому віці (до 14 років) перебував у концтаборах або гетто.

Сума залежить від ступеня втрати працездатності:

особи з I групою інвалідності розраховують на 3 100 гривень;

II групою — 2 900 гривень;

III групою — 2 700 гривень.

Особи можуть отримати статус ветерана і постраждалого під час воєнних дій, якщо отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок:

захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби;

участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки й оборони;

перебування в державах, де велися бойові дії;

участі в акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;

виконання робіт, пов’язаних із розмінуванням боєприпасів та інше.

Така виплата здійсниться автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає виплату на карту до 25 травня.