У Львові браконьєр погрожував застрелити дітей (відео)

Зауваження про порушення правил викликало агресію — поліція втрутилась у ситуацію

В Україні діє заборона на рибальство під час нересту. Коли у Львові діти нагадали про це браконьєрам один із них почав погрожувати їх вбити. Відбулась подія на Левандівському озері.

Відповідне відео з'явилось у групі "Озеро Левандівське". Діти нагадали про заборону на вилов риби та попросили відпустити рибу. Дорослі чоловіки натомість почали кричати "погукай старших" та почали підходити до дітей та нецензурно лаятися. "Дай пістолет, я його застрелю", — лунає фраза від одного із рибних браконьєрів. Інші порушники почали заспокоювати найбільш агресивного.

Зауважте, на відео лунають погрози та лайка

Попередньо відомо, що діти зняли на відео те, як чоловіки виловлювали та збирали в пакети риби. Саме про неї йдеться у відео, коли один із хлопців, каже, що є відео, як браконьєри забирають коропа.

Як повідомили "Телеграфу" у поліції Львівської області, особи на відео встановлені та притягнуті до адміністративної відповідальності. "Діти не постраждали", — наголосили у поліції.

Оперативні дії поліції на Левандівці

Місцеві активісти також повідомили, що при собі під час затримання риби у чоловіків не виявили, тож найбільше, що їм могли інкримінувати — хуліганство. На цьому озері це вже другий випадок за останні дні — у попередньому мати із сином намагались ловити рибу сіткою. Нагадаємо, нерестова заборона на вилов діє до 20 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні сильно зросла кількість необлікованої нелегальної зброї. Йдеться про збільшення кількості вилученої зброї в десятки разів.