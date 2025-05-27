Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика лікарка хоче втекти від правосуддя: яким чином

Мобілізація є підставою для зупинки провадження

П'ятирічний Велес Пашник впав у кому і помер після прийому у стоматолога. Анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у цій справі, мобілізувалася до ЗСУ, її адвокати клопочуть про зупинку провадження у справі.

Батько померлого хлопчика підозрює лікарку у намаганні уникнути відповідальності

Як пише Zaxid.net, батько померлого хлопчика вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності. За його словами, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр. Клопотання її адвокатів про зупинку провадження має розглянути суд.

"Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", – розповів Віктор Пашник ZAXID.NET.

Чи є мобілізація підставою для зупинки провадження

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме. Максимальне покарання за статтями, за якими Пода отримала підозру, становить п’ять років.

Смерть Велеса Пашника після лікування зубів — що відомо

П'ятирічний хлопчик помер у січні 2024 року. В клініці Ori-Dent у Львові йому видаляли молочні зуби під загальним наркозом. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію. В лікарні у хлопчика констатували смерть мозку, врятувати життя дитини не вдалося. Місяць малюк перебував у комі.

Прощання з п'ятирічним Велесом

Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА визнала надання медичної допомоги хлопчику неналежним. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

У лютому 2025 року Ірині Поді оголосили підозру за чотирма статтями ККУ (неналежне виконання обов’язків, підроблення та використання підроблених документів, незаконна лікувальна діяльність). Слідство встановило, що вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, через що незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.

Як повідомляв "Телеграф", батько Велеса Віктор Пашник — бандурист, бард та переможець конкурсу "Червона рута-2003". Він розповідав про трагічний день, коли син з мамою прийшли лікувати зуби.