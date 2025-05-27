Подозреваемая в смерти 5-летнего мальчика врач хочет сбежать от правосудия: каким образом

Мобилизация является основанием для остановки производства

Пятилетний Велес Пашник впал в кому и умер после приема у стоматолога. Анестезиологиня Ирина Пода, подозреваемая по этому делу, мобилизовалась в ВСУ, ее адвокаты ходатайствуют об остановке производства по делу.

Отец умершего мальчика подозревает врача в попытке избежать ответственности

Как пишет Zaxid.net, отец умершего мальчика считает, что таким образом врач хочет избежать уголовной ответственности. По его словам, Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр. Ходатайство ее адвокатов об остановке производства должен рассмотреть суд.

"Конечно, это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", — рассказал Виктор Пашник ZAXID.NET.

Является ли мобилизация основанием для остановки производства

Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Пока врач находится на службе, срок давности истекает. Максимальное наказание по статьям, по которым Пода получила подозрение, составляет пять лет.

Смерть Велеса Пашника после лечения зубов – что известно

Пятилетний мальчик скончался в январе 2024 года. В клинике Ori-Dent во Львове ему удаляли молочные зубы под общим наркозом. Во время операции у мальчика остановилось сердце, его госпитализировали в реанимацию. В больнице у мальчика констатировали смерть мозга, спасти жизнь ребенка не удалось. Месяц малыш находился в коме.

Прощание с пятилетним Велесом

Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОВО признала оказание медицинской помощи мальчику ненадлежащим. Оказалось, что стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода не имели квалификации для лечения детей.

В феврале 2025 года Ирине Поде объявили подозрение по четырем статьям УКУ (ненадлежащее исполнение обязанностей, подлог и использование поддельных документов, незаконная лечебная деятельность). Следствие установило, что она подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, в результате чего незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов.

Как сообщал "Телеграф", отец Велеса Виктор Пашник — бандурист, бард и победитель конкурса "Красная рута-2003". Он рассказывал о трагическом дне, когда сын с мамой пришли лечить зубы.