Рютте нервує через візит Трампа та Зеленського на саміт в Гаазі: боїться масштабного скандалу

Головною проблемою на саміті бачать саме Трампа – він скорочує присутність США в Європі та забагато критикує президента України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав те, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський будуть присутні на саміті НАТО в Гаазі 24 червня. Проте насправді він не дуже в захваті та сподівається, що саміт пройде без суттєвих потрясінь, а Зеленський та Трамп не спровокують скандал та публічний розкол в українському питанні.

Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на джерела серед європейських дипломатів та чиновників. Рютте, сказали виданню співрозмовники, побоюється, що Трамп, який має розбіжності із Зеленським та союзниками, або Зеленський спровокують скандал.

Невідомо, чи буде запрошено українського лідера на головну загальну вечерю 24 червня з нагоди початку саміту. 25 червня лідери країн-членів НАТО зберуться на коротке засідання, щоб вирішити проблему збільшення оборонних витрат. Зеленський також може відвідати форум оборонної промисловості, який пройде паралельно із самітом, а ось засідання Ради Україна-НАТО може не бути.

Головною проблемою на саміті, втім, бачать саме Трампа. США скорочують військову присутність в Європі, Трамп скорочує надання підтримки Україні, відмовляється від тиску на Росію та демонструє прагнення дружити з воєнними злочинцями у Кремлі. Зеленський неодноразово завуальовано піддавав Трампа критиці, а Трамп, своєю чергою, намагається публічно критикувати Зеленського.

"З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення пана Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті", – зазначає видання.

Нагадаємо, що Нідерланди, які є однією з 12 країн-засновниць у 1949 році Організації Північноатлантичного договору, вперше за всю історію свого членства в НАТО будуть приймати саміт в Гаазі 24-25 червня цього року. На саміті буде присутній президент України Володимир Зеленський, який офіційно отримав запрошення. Президент США Дональд Трамп теж підтвердив свою участь в саміті – США отримали запрошення, оскільки вони головний союзник в Альянсі.