Ситуація на фронті сильно контрастує з дипломатичними зусиллями Кремля, який намагається виграти час

Російські війська в Україні у 2025 році здобули лише незначні території, попри постійний опір Збройних Сил України. Ці факти спростовують заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито "перевагу" його армії у війні, демонструючи реальну складність і затяжний характер війни.

Як повідомляє "Bloomberg", дані з поля бою свідчать, що, хоч Росія має більші людські ресурси, вона наразі не досягла суттєвих військових цілей. Темпи просування на сході України впали вдвічі з початку 2025 року порівняно з минулим роком, за даними сервісу DeepState.

Ситуація на фронті за даними DeepState

Водночас дипломатичний процес залишається нестабільним: Путін наполягає на визнанні за Росією чотирьох регіонів, які Кремль контролює лише частково, а президент Володимир Зеленський відмовляється від ультиматуму.

Журналісти зазначили, що майбутнє безпеки в Європі дедалі більше залежить від подій на полі бою, адже обидві сторони опинилися "в глухому куті". Ключовим залишається постачання зброї та підтримка з боку союзників, особливо США.

За інформацією видання, російські війська зараз захоплюють близько 41 км² на тиждень — майже втричі менше, ніж минулого року. Ситуація на фронті сильно контрастує з дипломатичними зусиллями Кремля, який намагається виграти час, навіть спираючись на підтримку президента Дональда Трампа, котрий відмовляється від мирних переговорів.

З початку року Росія захопила менше 0,15% території України. Навіть у Донецькій області, де тривають найзапекліші бої, Москва не має повного контролю. За нинішніми темпами, на повну окупацію Донеччини, регіону розміром із Бельгію, може знадобитися кілька років. "Екстраполюючи це — суто теоретична вправа — окупація всієї України зайняла б більше століття", — йдеться в повідомленні.

Старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнегі Ерік Чіарамелла вважає, що плани Путіна швидко захопити всі 4 регіони "зовсім нереалістичні". Російська Федерація робить лише локальні прориви, зіштовхнувшись із міцною українською обороною.

"Телеграф" повідомляв, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев нещодавно заявив, що Одеса є "історично російським містом", заснованим імператрицею Катериною II. Втім, ветеран війни, громадський активіст та юрист Олег Симороз пояснив, чи існує серйозна загроза окупації міста.