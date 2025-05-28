З'явилося одне із останніх фото покійного нардепа Швеця: на засідання Ради він ходив до останнього

Депутат помер від онкології

28 травня стало відомо, що після боротьби з важкою хворобою, помер народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Швець. Останнє публічне фото обранця було зроблене 8 травня у сесійній Залі Верховної Ради.

Знімок, створений під час цього засідання, опублікувала на своїй сторінці у Facebook депутатка Мар’яна Безугла. У коментарі до світлини Безугла розповіла про зареєстрований нею законопроєкт, який, за її словами, був поданий разом із "сусідом по залі".

Документ передбачає заборону масових заходів за участю військових під час воєнного стану. "Заборона шикувань у громадських місцях, вручення прапорів чи заохочень на площах, марші та масові збори за участю військових — усе це має відійти. Армія має бути там, де вона потрібна — на фронті, в укриттях, на навчаннях", – дописала вона 8 травня.

У середу, 28 травня, вона знову опублікувала цей знімок з дописом: "Сергій помер. Це його останнє публічне фото. Світла пам'ять".

Після звістки про смерть Швеця нардеп Максим Бужанський написав, що колега відвідував засідання парламенту "вмираючи в прямому сенсі слова". За його словами, Швець усвідомлював свій стан, але "приходив і голосував з усіма аж до попереднього засідання Ради".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що помер Юрій Борисович Крук — колишній народний депутат України та підприємець. Він входив до складу кількох скликань Верховної Ради, де працював у різних парламентських комітетах і представляв інтереси низки політичних сил.