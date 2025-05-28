Появилось одно из последних фото покойного нардепа Швеца: на заседание Рады он ходил до последнего

Депутат умер от онкологии

28 мая стало известно, что после борьбы с тяжелой болезнью, умер народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Швец. Последнее публичное фото избранника было сделано 8 мая в сессионном зале Верховной Рады.

Снимок, созданный в ходе этого заседания, опубликовала на своей странице в Facebook депутат Марьяна Безугла. В комментарии к фото Безугла рассказала о зарегистрированном ею законопроекте, который, по ее словам, был представлен вместе с "соседом по залу".

Документ предусматривает запрещение массовых мероприятий с участием военных во время военного положения. "Запрет построений в общественных местах, вручение флагов или поощрений на площадях, марши и массовые сборы с участием военных — все это должно отойти. Армия должна быть там, где она нужна — на фронте, в укрытиях, на учениях", — дописала она 8 мая.

В среду, 28 мая, она снова опубликовала этот снимок с сообщением: "Сергей умер. Это его последнее публичное фото. Светлая память".

После известия о смерти Швеца нардеп Максим Бужанский написал, что коллега посещал заседание парламента "умирая в прямом смысле слова". По его словам, Швец осознавал свое состояние, но "приходил и голосовал со всеми вплоть до предыдущего заседания Рады".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что умер Юрий Борисович Крук — бывший народный депутат Украины и предприниматель. Он входил в состав нескольких созывов Верховной Рады, где работал в разных парламентских комитетах и представлял интересы ряда политических сил.