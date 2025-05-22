Помер відомий український політик Юрій Крук. Він голосував за скандальні закони (фото)

Політик не дожив кілька днів до 84-річчя

Помер колишній депутат Верховної Ради та бізнесмен Юрій Борисович Крук. Він обирався народним депутатом України в кількох скликаннях Верховної Ради, де брав участь у роботі різних парламентських комітетів та представляв інтереси різних політичних сил протягом своєї кар'єри. Крім того, він був заступником голови Комітету ВРУ з питань транспорту і зв'язку, головою підкомітету з питань морського і річкового транспорту.

Про смерть Крука повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко. "Людина, яка у 1994 році привела Україну до Міжнародної морської організації. Від імені України підписував усі настановні документи, формував морську доктрину незалежної країни, включення України як незалежної держави до всіх Дунайських організацій та угод", — написав Барвіненко.

Хто такий Юрій Крук та чим він запам'ятався

Юрій Крук народився 2 червня 1941 року та присвятив більшу частину життя розвитку морського транспорту України. Він здобув освіту в Херсонському судномеханічному технікумі та Одеському інституті інженерів морського флоту, отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Професійна кар'єра політика була тісно пов'язана з морською галуззю. Крук працював на різних посадах — від моториста до директора Одеського рибозаводу, очолював Іллічівський морський рибний порт та обіймав високі посади в Чорноморському виробничому об'єднанні "Антарктика".

У 1993-1995 роках Крук обіймав посаду заступника міністра транспорту України та керував департаментом морського і річкового транспорту. Протягом семи скликань парламенту він працював у складі Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів, обирався переважно від Одеської області. Його законодавча робота зосереджувалася на розвитку транспортної інфраструктури країни.

У 2012 році він голосував (попросив зарахувати голос після голосування) за скандальний Закон України "Про засади державної мовної політики" — неофіційно відомий як "Закон Ківалова-Колесніченка", який пізніше Конституційний Суд визнав таким, що втратив чинність, і визнав неконституційним. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Раніше "Телеграф" писав, що помер народний депутат України. З життя пішов Георгій Едуардович Мозер, голова Ради німців України до 2009 року, народний депутат України 2-го скликання.