Український волонтер Сергій Стерненко закликає обмежити продаж SIM-карт під час війни, щоб ускладнити ворогу використання українських мереж для керування дронами

Нічна атака шахедів знову підіймає питання достатності наших заходів протидії.

Не секрет, що росіяни для підвищення ефективності ударних БПЛА встановлюють на них SIM-карти українських операторів.

Це дозволяє противнику бачити у режимі онлайн, куди летять ті чи інші шахеди, проводити аеророзвідку та, за наявними у мене даними, інколи навіть керувати ними у ручному режимі.

Далі розвиток технологій дасть ворогу ще більше можливостей.

Як із цим боротись?

Росіяни для протидії нашим далекобійним дронам використовують низку методів: залучення вертолітної авіації, РЕБ, використання традиційних засобів ППО та масштабні обмеження роботи мереж стільникового звʼязку.

Останнє включає у себе як продаж SIM-карт за паспортами, так і "карантин" на споживання інтернет-трафіку та повне вимкнення мобільного інтернету під час атак.

Що в цій частині робимо ми?

SIM-карти у нас досі продаються вільно без будь-яких обмежень. Це дуже спрощує ворогу завдання. На час воєнного стану слід обмежувати продаж SIM. Обмеження трафіку у вигляді "карантину" – тут обійдемося без деталей з міркувань безпеки.

Чи треба нам повне вимкнення моб. інтренету під час таких атак – питання дискусійне. Але ми точно повинні реагувати. Держава повинна взяти на себе відповідальність, не боятися "непопулярних рішень" та вжити рішучих заходів для протидії використанню ворогом наших стільникових мереж.

Питання давно перезріло, і треба вже нарешті діяти.

Досить дарувати ворогу перевагу!

Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка.