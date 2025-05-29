Дощ пройшов - дорогу змив. Українці скаржаться на наслідки злив (відео)

Опади поки не збираються відступати надовго

Україну у травні накрили потужні зливи. Рясні опади негативно позначилися на стані автомобільних доріг.

Вінницька область — дощ "змив" дорожнє покриття

Telegram-канал "Труха Вінниця" опублікував два відео про стан доріг в області після негоди. Рясні опади негативно позначилися на покритті, машини стикаються з наслідками. На другому відео показали численні ями та вибоїни, заповнені водою.

У Запоріжжі дороги перетворилися на річки

Через дощі дороги у Запоріжжі залило водою. Вони нагадують бурхливий потік, через який "пливуть" автівки, розбризкуючи воду.

"Кожному мешканцю нашого міста, краще мати човен у машині", — жартують у мережі.

Дощі в Україні триватимуть?

Дощі в Україні триватимуть 29 та 30 травня. Короткочасні опади прогнозуються в більшості областей. Проте у суботу, 31 травня, дощі трохи вщухнуть. Лише на південному сході, а в денні години й на північному заході країни місцями можливі локальні короткочасні опади.

Як розповідав "Телеграф", на Харківщині оголосили три тендери на ремонт доріг загальною вартістю понад 130 мільйонів гривень. Роботи планують проводити на ділянках, які розташовані поблизу лінії фронту.