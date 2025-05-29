Дождь прошел — дорогу смыл. Украинцы жалуются на последствия ливней (видео)

Осадки пока не собираются отступать надолго

Украину в мае накрыли мощные ливни. Обильные осадки отрицательно сказались на состоянии автомобильных дорог.

Винницкая область — дождь "смыл" дорожное покрытие

Telegram-канал "Труха Вінниця" опубликовал два видео о состоянии дорог в области после непогоды. Обильные осадки отрицательно сказались на покрытии, машины сталкиваются с неприятными последствиями. На втором видео показали многочисленные ямы и рытвины, заполненные водой.

В Запорожье дороги превратились в реки

Из-за дождей дороги в Запорожье залило водой. Они напоминают бурный поток, через который "плывут" автомобили, разбрызгивая воду.

"Каждому жителю нашего города лучше иметь лодку в машине", — шутят в сети.

Дожди в Украине продолжатся?

Дожди в Украине продлятся 29 и 30 мая. Кратковременные осадки прогнозируются в большинстве областей. Однако в субботу, 31 мая, дожди немного утихнут. Лишь на юго-востоке, а в дневные часы и северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные осадки.

Как рассказывал "Телеграф", в Харьковской области объявили три тендера на ремонт дорог общей стоимостью более 130 миллионов гривен. Работы планируют проводить на участках, расположенных вблизи линии фронта.