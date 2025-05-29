Дождь прошел — дорогу смыл. Украинцы жалуются на последствия ливней (видео)
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Осадки пока не собираются отступать надолго
Украину в мае накрыли мощные ливни. Обильные осадки отрицательно сказались на состоянии автомобильных дорог.
Винницкая область — дождь "смыл" дорожное покрытие
Telegram-канал "Труха Вінниця" опубликовал два видео о состоянии дорог в области после непогоды. Обильные осадки отрицательно сказались на покрытии, машины сталкиваются с неприятными последствиями. На втором видео показали многочисленные ямы и рытвины, заполненные водой.
В Запорожье дороги превратились в реки
Из-за дождей дороги в Запорожье залило водой. Они напоминают бурный поток, через который "плывут" автомобили, разбрызгивая воду.
"Каждому жителю нашего города лучше иметь лодку в машине", — шутят в сети.
Дожди в Украине продолжатся?
Дожди в Украине продлятся 29 и 30 мая. Кратковременные осадки прогнозируются в большинстве областей. Однако в субботу, 31 мая, дожди немного утихнут. Лишь на юго-востоке, а в дневные часы и северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные осадки.
Как рассказывал "Телеграф", в Харьковской области объявили три тендера на ремонт дорог общей стоимостью более 130 миллионов гривен. Работы планируют проводить на участках, расположенных вблизи линии фронта.