Поки росіяни за лічені кілометри: майже 100 млн витратять на ремонт дороги на Дніпропетровщині (карта)

Обласна влада вирішила, що за кілька кілометрів від фронту необхідний ремонт дороги

Обласна влада Дніпропетровщини планує витратити майже 100 мільйонів гривень на ремонт дороги поблизу лінії фронту. Робота передбачає відновлення ділянок траси С040803 Маліївське-Красногорівка-Слов'янка.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер на суму 99,3 мільйона гривень з ПДВ. Роботи мають завершитись до 31 жовтня цього року.

Водночас російські війська наближаються до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Окупанти наразі перебувають лише кілька кілометрів до межі регіону.

Дорога проходить у безпосередній близькості від зони активних бойових дій. Відстань від Красногорівки до лінії зіткнення становить близько 30 кілометрів.

За даними DeepState, до цієї дороги залишилось приблизно 30 км

Тендерна документація містить стандартні умови для дорожніх робіт. Переможець конкурсу отримає оплату протягом 10 банківських днів після виконання послуг.

Процедура закупівлі триватиме до 27 травня. Мінімальний крок зниження ціни на аукціоні становить 1,49 мільйона гривень.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме відновлення "Охматдиту" після ракетного удару. Ремонтні роботи мають закінчити до кінця року.