Деяким областям не пощастить з погодою на початку червня. Де прогнозують грози

Проте температура повітря потроху зростає

Травень в Україні виявився дуже дощовим та досить холодним. Синоптики прогнозують, що погода "візьме вихідний" від опадів у суботу, 31 травня, проте потім вони повернуться.

За прогнозом метеосайту ventusky, сильні дощі та грози очікуються 3 червня у Волинській області, зачепить і Житомирську. Варто зазначити, що прогнози цього сайту не є дуже точними, проте дають уявлення про погодні тенденції. Їх потрібно звіряти з прогнозами інших синоптиків.

Прогноз погоди на 3 червня від Українського гідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру на вівторок, 3 червня також прогнозують на Волині дощі, проте без гроз. Втім, за його прогнозами, короткочасні дощі того дня охоплять більшу частину України. Без опадів буде лише в Донецькій та Луганській областях та на території півострова Крим.

При цьому в Україні прогнозується тепла погода. Навіть вночі стовпчики термометрів покажуть 13-18 градусів тепла. Вдень повітря на півдні та південному сході місцями прогріється до +30 градусів. На решті території буде +19 +28.

Як розповідав "Телеграф", вдень 29 травня Київ та область накрила потужна злива з градом. Зникло світло і затопило вулиці.