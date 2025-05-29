Некоторым областям не повезет с погодой в начале июня. Где прогнозируют грозы

Однако температура воздуха понемногу растет

Май в Украине оказался очень дождливым и холодным. Синоптики прогнозируют, что погода "возьмет выходной" от осадков в субботу, 31 мая, но затем они вернутся.

По прогнозу метеосайта ventusky, сильные дожди и грозы ожидаются 3 июня в Волынской области, заденет и Житомирскую. Следует отметить, что прогнозы этого сайта не очень точны, однако дают представление о погодных тенденциях. Их нужно сверять с прогнозами других синоптиков.

Прогноз погоды на 3 июня от Украинского гидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра на вторник, 3 июня, также прогнозируют на Волыни дожди, однако без гроз. Впрочем, по его прогнозам, кратковременные дожди в тот день охватят большую часть Украины. Без осадков будет только в Донецкой и Луганской областях и на территории полуострова Крым.

При этом в Украине прогнозируется теплая погода. Даже ночью столбики термометров покажут 13-18 градусов тепла. Днем воздух на юге и юго-востоке местами прогреется до +30 градусов. На остальной территории будет +19 +28.

Как рассказывал "Телеграф", днем 29 мая Киев и область накрыл мощный ливень с градом. Исчез свет и затопило улицы.