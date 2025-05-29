Росія готується до нового раунду переговорів з Україною

Марія Захарова, офіційна представниця МЗС Росії, заявила, що склад російської делегації на наступний раунд переговорів у Стамбулі (Туреччина) залишиться без змін. У ньому візьмуть участь ті ж представники, які були присутні на попередній зустрічі 16 травня.

Як інформує російське "BBC", про це вона сказала в етері пропагандисьского шоу. "Москва виходить із того, що на другий раунд переговорів з Україною від Росії поїде та сама делегація", — йдеться в повідомленні.

Це може свідчити про відсутність нових підходів або гнучкості з боку Кремля в переговорному процесі.

У середу, 28 травня, Росія вже озвучила свою ініціативу — провести наступний раунд перемовин 2 червня. Відомо також, що в Москві вже підготували спеціальний меморандум, у якому викладено власне бачення російської сторони шляхів завершення війни. Передати цей документ українській делегації мають під час наступного раунду переговорів.

Нагадаємо, що під час першого етапу переговорів у Стамбулі російську делегацію очолював Володимир Мединський — відомий ідеолог Кремля, ексміністр культури РФ та чинний радник президента Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська сторона вже передала Росії свій меморандум і наразі очікує на відповідний документ з боку Москви.