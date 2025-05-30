"Це інша справа". Мер Чернівців потрапив у курйозну ситуацію з забороною Telegram (відео)

Інцидент стався на брифінгу

Мер Чернівців Роман Клічук закликав заборонити Telegram в Україні. Однак його заява здивувала українців, враховуючи курйоз який стався.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що голова міста заговорив про це 19 травня на брифінгу Transparency International Ukraine та Антикорупційної ініціативи ЄС.

"Я вважаю Telegram слід заборонити в Україні. Він є антидержавною платформою", — сказав Клічук.

Водночас на питання кореспондента, чи є у мера Чернівців свій Telegram-канал, він відповів: "Так, є, але так треба". На відео, яке вже поширюють у мережі видно, що люди, які сиділи біля Клічука, не втримались і почали сміятись. Та навіть сам мер не зміг приховати посмішку після курйозної ситуації, яка склалась.

У мережі користувачів ці слова обурили, адже більшість не розуміють доцільності блокування Telegram, якщо усі державні структури використовують його. Тобто у них є канали, за допомогою, яких вони поширюють інформацію, адже "так треба". Дехто просто жартував, додаючи тематичні меми чи стікери. Були і користувачі, які звернули уваги, на абсурдності ситуації, в яку себе поставив Клічук.

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