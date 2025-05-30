"Это другое дело". Мэр Черновцов попал в курьезную ситуацию с запретом Telegram (видео)

Инцидент произошел на брифинге

Мэр Черновцов Роман Кличук призвал запретить Telegram в Украине. Однако его заявление удивило украинцев, учитывая произошедший курьез.

Соответствующие видео распространяется в сети. Отмечается, что глава города заговорил об этом 19 мая на брифинге Transparency International Ukraine и Антикоррупционной инициативы ЕС.

"Я считаю Telegram следует запретить в Украине. Он является антигосударственной платформой", — сказал Кличук.

В то же время, на вопрос корреспондента, есть ли у мэра Черновцов свой Telegram-канал, он ответил: "Да, есть, но так надо". На видео, которое уже распространяют в сети, видно, что люди, сидевшие возле Кличука, не удержались и начали смеяться. Но даже сам мэр не смог скрыть улыбку после сложившейся курьезной ситуации.

В сети пользователей эти слова возмутили, ведь большинство не понимают целесообразности блокировки Telegram, если все структуры Украины используют его. То есть у них есть каналы, с помощью которых они распространяют информацию, ведь "так надо". Некоторые просто шутили, добавляя тематические мемы или стикеры. Были и пользователи, которые обратили внимание на абсурдность ситуации, в которую себя поставил Кличук.

Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов покорил сердца украинцев новым образом. Он появился в одежде в стиле "Острых козырьков".

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