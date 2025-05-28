Мер Одеси підкорив серця українців новим образом. До чого тут "Гострі картузи" (фото)

Українці не стримують емоцій та висловили купу компліментів

Мер Одеси Геннадій Труханов несподівано для всіх продемонстрував абсолютно новий стиль. Образ миттєво підкорив серця одеситів.

Свою фотографію він опублікував на сторінці у Телеграм. Образ Труханова швидко розлетівся місцевими пабліками.

Він писав допис про перебування на посаді міського голови. Біля дверей міської ради Труханов позував у стильному темному костюмі з картузом.

У місцевих телеграм-каналах прокоментували, що Труханов на стилі.

Реакція одеситів

Образ виявився настільки вдалим, що соцмережі буквально вибухнули схвальними коментарями. Компліменти сипались один за одним.

"Модний!",

"Том Шелбі",

"Бандіто-Гангстеріто".

Особливо одесити коментували його образ, який прирівнювали до культового серіалу "Гострі картузи".

"Стильно. Модно. Молодіжно. Як тільки що з Молдаванки" — відзначила одна з користувачок, підкресливши, що новий образ Труханова органічно поєднує елегантність та одеський колорит.

Нагадаємо, "Гострі картузи" — це культовий британський драматичний серіал про криміналітет 1920-х років у Бірмінгемі. Головний герой Томас Шелбі та його банда носили характерні картузи з вшитими лезами (звідси назва "peaky blinders" — "гострі козирьки"). Серіал прославився стильними костюмами, харизматичними персонажами та атмосферою post-war Великобританії.

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