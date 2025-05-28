Мер Одеси підкорив серця українців новим образом. До чого тут "Гострі картузи" (фото)
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Українці не стримують емоцій та висловили купу компліментів
Мер Одеси Геннадій Труханов несподівано для всіх продемонстрував абсолютно новий стиль. Образ миттєво підкорив серця одеситів.
Свою фотографію він опублікував на сторінці у Телеграм. Образ Труханова швидко розлетівся місцевими пабліками.
Він писав допис про перебування на посаді міського голови. Біля дверей міської ради Труханов позував у стильному темному костюмі з картузом.
У місцевих телеграм-каналах прокоментували, що Труханов на стилі.
Реакція одеситів
Образ виявився настільки вдалим, що соцмережі буквально вибухнули схвальними коментарями. Компліменти сипались один за одним.
- "Модний!",
- "Том Шелбі",
- "Бандіто-Гангстеріто".
Особливо одесити коментували його образ, який прирівнювали до культового серіалу "Гострі картузи".
"Стильно. Модно. Молодіжно. Як тільки що з Молдаванки" — відзначила одна з користувачок, підкресливши, що новий образ Труханова органічно поєднує елегантність та одеський колорит.
Нагадаємо, "Гострі картузи" — це культовий британський драматичний серіал про криміналітет 1920-х років у Бірмінгемі. Головний герой Томас Шелбі та його банда носили характерні картузи з вшитими лезами (звідси назва "peaky blinders" — "гострі козирьки"). Серіал прославився стильними костюмами, харизматичними персонажами та атмосферою post-war Великобританії.
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