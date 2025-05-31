Українці швидко відреагували на заяви, висловлюючи свій протест та обурення

Очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що без мирного врегулювання Україна може "втратити" ключові території, зокрема Одесу, Харків і Суми. Він також зазначив, що подальше загострення ситуації пов’язане з відсутністю прагнення до переговорів з боку українського керівництва.

Про це він повідомив у коментарі росЗМІ. "Ми від початку говорили, що щодня віддалення дипломатичного вирішення цієї війни погіршує умови для України", — сказав політик.

Картаполов прокоментував висловлювання американського економіста Джеффрі Сакса, який раніше нібито попереджав, що Одеса може перейти з-під контролю України, якщо війну не буде зупинено найближчим часом. За словами Сакса, це може статися в разі відмови української сторони від припинення бойових дій.

Картаполов охарактеризував американця як досвідченого експерта, здатного точно оцінювати ситуацію.

Депутат також наголосив, що погіршення триватиме доти, доки "режим Зеленського поводитиметься як надто вибагливий". За словами Картаполова, Україна ризикує втратити Запоріжжя, Дніпропетровськ, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв.

Українці швидко відреагували на заяви, висловлюючи свій протест та обурення. Коментарі показують, що люди сприйняли слова Картаполова як провокаційні та образливі. Дехто засуджує його висловлювання та вважає, що російський посадовець ризикує своєю репутацією через такі заяви…

"Не можуть захопити навіть Донбас, тому захоплять пів України. Ід*оти", — пише один користувач.

Отже, Картаполов потрапив в епіцентр гострої критики та обурення українців через свої провокативні заяви про можливу втрату територій України. Його слова викликали широкий резонанс і спричинили потік негативних коментарів у мережі.

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