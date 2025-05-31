Украинцы быстро отреагировали на заявления, выражая протест и возмущение

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что без мирного урегулирования Украина может "потерять" ключевые территории, в частности, Одессу, Харьков и Сумы. Он также отметил, что дальнейшее обострение ситуации связано с отсутствием стремления к переговорам со стороны украинского руководства.

Об этом он сообщил в комментарии росСМИ. "Мы изначально говорили, что ежедневно удаление дипломатического решения этой войны ухудшает условия для Украины", — сказал политик.

Картаполов прокомментировал высказывания американского экономиста Джеффри Сакса, ранее якобы предупреждающего, что Одесса может перейти из-под контроля Украины, если война не будет остановлена в ближайшее время. По словам Сакса, это может произойти в случае отказа украинской стороны от прекращения боевых действий.

Картаполов охарактеризовал американца как опытного эксперта, способного точно оценивать ситуацию.

Депутат также подчеркнул, что ухудшение будет продолжаться до тех пор, пока "режим Зеленского будет вести себя слишком требовательно". По словам Картаполова, Украина рискует потерять Запорожье, Днепропетровск, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев.

Украинцы быстро отреагировали на заявления, выражая протест и возмущение. Комментарии показывают, что люди восприняли слова Картаполова как провокационные и оскорбительные. Некоторые осуждают его высказывания и считают, что российское чиновник рискует своей репутацией из-за таких заявлений…

"Не могут захватить даже Донбасс, поэтому захватят пол Украины. Ид*оты", — пишет один пользователь.

Таким образом, Картаполов попал в эпицентр острой критики и возмущения украинцев из-за своих провокационных заявлений о возможной потере территорий Украины. Его слова вызвали широкий резонанс и повлекли поток негативных комментариев в сети.

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