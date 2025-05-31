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Донька ексзаступника Авакова будує найбільший готель країни в Буковелі. Що про неї відомо

Автор
Олена Руденко
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Автор
Сергій Чеботар
Сергій Чеботар. Фото Колаж "Телеграф"

Менш як рік тому жінка відкрила ФОП

Оксана Чеботар, донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, бере участь у будівництві люксового апарт-готелю Glacier Premium Apartments у центрі Буковелю. Раніше вона вже опинялася у центрі скандалу.

10 поверхів розкоші

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info. Майбутній готель позиціюється як найбільший в Україні за кількістю апартаментів. Будівля матиме 10 поверхів, де буде 810 апартаментів, спа-комплекс на даху, спортзал та люксові бутіки.

Ціни сягають 5000−6000 доларів за квадратний метр. Загальна територія комплексу — понад 2 га. Землю під забудову придбали у ТОВ Буковель, але умови угоди не розголошуються через комерційну таємницю.

Що відомо про Оксану Чеботар

Компанію "Глейшер Хілл", яка є замовником будівництва, було створено на початку повномасштабного вторгнення. Сама ж Оксана Чеботар менш як рік тому відкрила ФОП, проте, зазначають журналісти, складно сказати, звідки в неї гроші на таке дороговартісне будівництво — йдеться про мільйони доларів.

"Я передивилась фінансову звітність усіх компаній Чеботар та її чоловіка. І там не те, що заробітку суттєвого немає, там більшість бізнесу взагалі збиткова. Ставлю, що грошима і зв'язками батько допоміг", — зазначила авторка розслідування Вікторія Ковцун.

Напад на журналістів

У 2015 році Сергій Чеботар написав заяву на звільнення з посади заступника міністра внутрішніх справ. Проте за два тижні до того стався скандал — на знімальну групу програми "Наші Гроші", яка здійснювала розслідування стосовно Чеботаря, було вчинено напад біля будинку його доньки Оксани в селі Лісники Київської області. Нападники перекрили дорогу, залізли в автомобіль і викрали камеру та відеореєстратор, завдавши оператору тілесних ушкоджень.

За кілька годин Сергій Чеботар на офіційному сайті МВС оприлюднив заяву, що він не має будинку у Лісниках. Проте журналісти з'ясували, що будинок належить дочці Чеботаря Оксані. Також вони встановили, що нападниками були зять Чеботаря Олег Поліщук та його бізнес-партнер Сергій Гаврилко. Розслідування нападу тривало кілька років і врешті-решт кримінальне провадження закрили.

У лютому 2016 року з’ясувалося, що донька Чеботаря збудувала будинок на території колишньої вікової діброви площею 9,8 га. Під елітну котеджну забудову її віддала вчена рада Національного університету біоресурсів і природокористування.

Сергій Чеботар відомий через корупційні скандали

Колишній заступник міністра внутрішніх справ (2014-2015) був замішаний у так званій "Справі рюкзаків Авакова". У 2015 році МВС закупило рюкзаки для Нацгвардії за завищеними цінами (2100-2898 грн за штуку) без тендеру, завдавши збитків на 14 млн грн. Чеботар фігурував у цій справі разом із сином Авакова Олександром.

Сергій Чеботар. Фото Олександр Чекменьов

Одним з ключових доказів у цій справі була розмова Чеботаря з Аваковим-молодшим, записана у робочому кабінеті. Чоловіки обговорювали потенційне замовлення і ціни. Щоправда, це відео під час розслідування було знищене, відповідно і кримінальне провадження закрите.

Як писав "Телеграф", у НАЗК розповіли, як змінився рівень корупції в Україні за 2024 рік. Питання боротьби з корупцією є одним із ключових викликів для України, особливо в контексті міжнародної допомоги та євроінтеграції.

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#Будівництво #Буковель #Готель #Розслідування