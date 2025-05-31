Дочь экс-заместителя Авакова строит самый большой отель страны в Буковеле. Что о ней известно

Менее года назад женщина открыла ФЛП

Оксана Чеботарь, дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, участвует в строительстве люксового апарт-отеля Glacier Premium Apartments в центре Буковеля. Раньше она уже оказывалась в центре скандала.

10 этажей роскоши

Об этом идет речь в расследовании Bihus.info. Будущая гостиница позиционируется как самая большая в Украине по количеству апартаментов. Здание будет иметь 10 этажей, где будет 810 апартаментов, спа-комплекс на крыше, спортзал и люксовые бутики.

Цены доходят до 5000-6000 долларов за квадратный метр. Общая территория комплекса — более 2 га. Землю под застройку приобрели у ООО Буковель, но условия сделки не разглашаются из-за коммерческой тайны.

Что известно об Оксане Чеботарь

Компания "Глейшер Хилл", которая является заказчиком строительства, была создана в начале полномасштабного вторжения. Сама же Оксана Чеботарь менее года назад открыла ФЛП, однако, отмечают журналисты, сложно сказать, откуда у нее деньги на такое дорогостоящее строительство — речь идет о миллионах долларов.

"Я пересмотрела финансовую отчетность всех компаний Чеботарь и ее мужа. И там не то, что заработка существенного нет, там большинство бизнеса вообще убыточна. Ставлю, что деньгами и связями отец помог", — отметила автор расследования Виктория Ковцун.

Нападение на журналистов

В 2015 году Сергей Чеботарь написал заявление на увольнение с должности заместителя министра внутренних дел. Однако за две недели до этого произошел скандал — на съемочную группу программы "Наші Гроші", которая проводила расследование в отношении Чеботаря, было совершено нападение у дома его дочери Оксаны в селе Лесники Киевской области. Нападавшие перекрыли дорогу, залезли в автомобиль и украли камеру и видеорегистратор, нанеся оператору телесные повреждения.

Через несколько часов Сергей Чеботарь на официальном сайте МВД обнародовал заявление, что у него нет дома в Лесниках. Однако журналисты выяснили, что дом принадлежит дочери Чеботаря Оксане. Также они установили, что напавшими были зять Чеботаря Олег Полищук и его бизнес-партнер Сергей Гаврилко. Расследование нападения продолжалось несколько лет и в конце концов уголовное производство было закрыто.

В феврале 2016 выяснилось, что дочь Чеботаря построила дом на территории бывшей возрастной дубравы площадью 9,8 га. Под элитную коттеджную застройку ее отдал ученый совет Национального университета биоресурсов и природопользования.

Сергей Чеботарь известен из-за коррупционных скандалов

Бывший заместитель министра внутренних дел (2014-2015) был замешан в так называемом "Деле рюкзаков Авакова". В 2015 году МВД закупило рюкзаки для Нацгвардии по завышенным ценам (2100-2898 грн за штуку) без тендера, нанеся ущерб на 14 млн грн. Чеботарь фигурировал по этому делу вместе с сыном Авакова Александром.

Сергей Чеботарь. Фото Александр Чекменев

Одним из ключевых доказательств по этому делу был разговор Чеботаря с Аваковым-младшим, записанный в рабочем кабинете. Мужчины обсуждали потенциальный заказ и цены. Правда, это видео во время расследования было уничтожено, а соответственно и уголовное производство закрыто.

Как писал "Телеграф", в НАПК рассказали, как изменился уровень коррупции в Украине за 2024 год. Вопрос борьбы с коррупцией является одним из ключевых вызовов для Украины, особенно в контексте международной помощи и евроинтеграции.