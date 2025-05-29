Буковельська імперія: як родичі ексчиновників МВС та ГПУ будують мільйонні палаци в Карпатах

Родини колишніх топправоохоронців заробляють у Буковелі

Якщо ви думали, що правоохоронці на пенсії займаються господаркою, онуками чи хобі, то сильно помиляєтесь. Це, звісно, стосується не всіх, але багатьох з них.

Розслідування Bihus.Info показало, що родичі колишніх топпосадовців МВС і Генпрокуратури скуповують дорогу нерухомість у Буковелі за мільйони доларів. При цьому офіційних доходів для таких покупок у них явно бракує.

Найбільший готель України будує донька ексзаступника Авакова

Згідно з розслідуванням, Оксана Чеботар, донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, є співвласницею компанії "Глейшер Хілл". Ця фірма замовила будівництво люксового готелю "Glacier Premium Apartments" у центрі Буковелю. За планом готель матиме 10 поверхів на 810 апартаментів, спа на даху та люксові бутіки.

Сергій Чеботар працював заступником міністра Арсена Авакова до 2015 року. Він пішов з посади після скандалів, коли його зять Олег Поліщук напав на знімальну групу журналістів. Розслідування нападу тривало кілька років, але кримінальне провадження закрили.

Чеботар також фігурував у справі "рюкзаків Авакова". Для потреб Нацгвардії закупили рюкзаки сумнівної якості за завищеними цінами у компанії, пов'язаній з сином Авакова. Доказом була розмова Авакова-молодшого і Чеботаря, записана у робочому кабінеті. Але відео знищили, а справу закрили, і Чеботарю вдалось вийти сухим із води.

Дружини експосадовців скуповують апартаменти

Марина Тахтай, дружина колишнього заступника Авакова Олексія Тахтая, також веде непоганий бізнес, йдеться у розслідуванні. Вона володіє трьома апартаментами у готелі "Rest & Ski Spa Resort" загальною площею 300 квадратних метрів. Жінка також має частку у компанії, що займається сонячною енергетикою на Прикарпатті.

Олексій Тахтай, нагадаємо, зараз підозрюваний у справі про розтрату майна на 16 мільйонів гривень. За даними слідства, він підтасував закупівлі обладнання для відеоспостереження МВС. За це отримав чотири люксові автомобілі. Втім, Тахтай зараз на волі — він вийшов під заставу 33 мільйони гривень.

Ще один показовий випадок — бізнесвумен Марина Кізь, дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя. Вона стала власницею 150 квадратних метрів у котеджному містечку "Westhills" у 2020 році, повідомляє Bihus.Info.

Сергій Кізь працював заступником Генпрокурора лише кілька місяців у 2019 році. За цей час він закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, зірвав спецоперацію НАБУ проти Діни Пімахової та просив зняти санкції з Андрія Портнова.

Між цими трьома сім’ями лише на перший погляд немає зв’язку. Усіх трьох жінок колишніх правоохоронців об'єднує Василь Кавлак — франківський забудовник і постійний партнер курорту Буковель. З ним донька Чеботаря заснувала компанію для будівництва готелю. А дружини Тахтая та Кізя купили апартаменти в його готелях.

За оцінками, один квадратний метр у новому готелі коштує від 5 до 6 тисяч доларів. Територія комплексу займає понад 2 гектари у самому центрі Буковелю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп від "Батьківщини" захопив ділянку лісу на Чернігівщині. Про це йшлося у розслідуванні Bihus.Info.