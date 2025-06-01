Працювала у поліції та у міській раді: що відомо про старшу доньку Киви і як вона виглядає

Донька Іллі Киви народилася, коли йому було 16 років

Донька скандального політика та екснардепа Іллі Киви — Катерина — багато разів була в центрі уваги через своє прізвище, і не тільки. Її батько, якого вбили і поховали у Росії, мав трьох дітей від різних жінок, але жодного разу не був у шлюбі.

Старша донька екснардепа народилася, коли йому було 16. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Катерину Киву і як вона виглядає.

Що відомо про старшу доньку Киви

Відомо, що Катерина народилася 20 травня 1994 року у Полтаві. Про те, хто її мама, немає інформації в мережі.

Дівчина здобувала вищу освіту у Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Також дівчина навчалася у Національній академії внутрішніх справ у Києві разом із батьком.

Службу в Національній поліції України Катерина розпочала у 2017 році. Вона була інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності, а згодом старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестації. Однак у 2020 році вона звільнилася з правоохоронних органів.

Ілля Кива та дві його доньки

Вже за рік, у березні 2021 року, донька Киви обійняла посаду директорки Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради, яку вона отримала за результатами конкурсу. Одночасно Катерина була керівницею Полтавської обласної молодіжної організації партії "Опозиційна платформа – За життя".

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, а Кива втік з України і поширював російську пропаганду, Катерина все ще була на посаді, але активісти у Полтаві почали здіймати галас. Тоді вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Відомо, що донька зрадника Киви була у стосунках із Денисом Верещакою, який тоді очолював КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" у Полтаві. Однак як і його кохана, у березні 2022 він написав заяву про звільнення.

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