Работала в полиции и в городском совете: что известно о старшей дочери Кивы и как она выглядит

Дочь Ильи Кивы родилась, когда ему было 16 лет

Дочь скандального политика и экснардепа Ильи Кивы Екатерина много раз была в центре внимания из-за своей фамилии, и не только. Ее отец, которого убили и похоронили в России, имел троих детей от разных женщин, но ни разу не был в браке.

Старшая дочь экснардепа родилась, когда ему было 16. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Екатерине Киве и как она выглядит.

Что известно о старшей дочери Кивы

Известно, что Екатерина родилась 20 мая 1994 в Полтаве. О том, кто ее мать, нет информации в сети.

Девушка получала высшее образование в Харьковском национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Также девушка училась в Национальной академии внутренних дел в Киеве вместе с отцом.

Службу в Национальной полиции Украины Екатерина начала в 2017 году. Она была инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности, а затем старший инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Однако в 2020 году она уволилась из правоохранительных органов.

Илья Кива и две его дочери

Уже через год, в марте 2021, дочь Кивы заняла должность директора Департамента по регистрации Полтавского городского совета, которую она получила по результатам конкурса. Одновременно Екатерина была руководителем Полтавской областной молодежной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Когда началось полномасштабное вторжение, а Кива сбежал из Украины и распространял российскую пропаганду, Екатерина все еще была на должности, но активисты в Полтаве начали поднимать шум. Тогда она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Известно, что дочь предателя Кивы была в отношениях с Денисом Верещакой, возглавлявшим тогда КП "Спецкомбинат похоронно-ритуального обслуживания" в Полтаве. Однако, как и его возлюбленная, в марте 2022 года он написал заявление об увольнении.

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