Ділянка за майже півмільйона і служба в контррозвідці. Що відомо про сина ексголови СБУ Баканова

Син ексголови СБУ має прізвище матері

Іван Баканов — колишній керівник студії "Квартал 95" та ексголова СБУ, якого Володимир Зеленський усунув з посади у 2022 році. Однак він влаштував до силових структур свого сина під прізвищем матері, який відмовлявся підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сина Івана Баканова Артура Лазаренка.

Що відомо про сина Івана Баканова

За даними розслідування, Артура було прийнято на військову службу у березні 2022 року, у званні молодшого сержанта, коли його батько ще обіймав посаду голови СБУ. Він служить у 6-му управлінні департаменту контррозвідки.

У жовтні 2024 року Михайло Ткач простежив за Артуром Лазаренком під час його робочого дня. Згідно з розслідуванням, Артур Іванович прибуває на роботу приблизно о 10 годині ранку, о 12:40 йде на обід, потім через боковий блокпост йде у бік головного управління СБУ, де перебуває близько години. Після цього він їде до спортзалу. Після тренування син Баканова відвідав піцерію, потім повернувся до офісу, а вже за годину поїхав додому.

Також у розслідуванні зазначено, що дівчина Артура Лазаренка у 2023 році двічі відвідувала Іспанію, зокрема Мальорку. Проте, на фото не видно сина Баканова.

Фото: скріншот з відео

Фото: скріншот з відео

Сам Лазаренко відмовився відповідати на запитання щодо своєї діяльності в СБУ, виправдовуючись тим, що він не хоче розповідати про "особисте життя". На запитання, де він працював перед тим, як потрапити в СБУ, журналіст також не отримав відповіді.

Фото: скріншот з відео

Іван Баканов повідомив журналістам, що його син завжди мріяв бути військовим. "Мій син, Лазаренко Артур Іванович, з дитинства будує військову кар’єру. Зокрема, його першою освітою був Київський військовий ліцей Івана Богуна. Кар’єру військового він продовжує і в теперішній час. З березня 2022 року мій син приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України. У тому числі, і у зоні бойових дій", — йшлося у повідомленні.

Крім цього, згідно з розслідуванням "Схем", у вересні син Баканова придбав земельну ділянку загальною площею майже 10 соток. Вона розташована на Київщині, в елітній частині села Ходосівка. Ділянка коштувала 455 тисяч гривень і це утричі менше, ніж її попередня вартість. На території був недобудований будинок, площа якого — близько 300 метрів квадратних.

Фото: Схеми

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