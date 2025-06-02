Там стирчать "вуха Трампа"? Військовий аналітик пояснив, навіщо Путіну Сумщина

Окупанти смикнулися тут, смикнулися там, каже Агіл Рустамзаде

Розпіарений кремлівською пропагандою т.зв. "наступ" російських окупантів у Сумській області не має жодного значення з військової точки зору. Він є лише показухою для Сполучених Штатів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Агіл Рустамзаде. Він пояснив, які кардинальні відмінності має війна в Україні.

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— По-перше, це війна на виснаження. По-друге, політична доцільність у різні періоди вашої війни тяжіла над військовою доцільністю. Це було і з того боку, і з вашого. Але це більше стосується РФ, коли для гучного слова, для заяви вони робили цілі операції ледь не оперативного рівня, — каже військовий експерт.

На його думку, зараз відбувається те саме. Політична доцільність тяжіє над військовою.

— Наприклад, навіщо їм (росіянам. — Ред.) Сумська область? Три-чотири села вони візьмуть, а навіщо? Який це має військовий значення? Військовий сенс має продовження бойових дій на східній ділянці фронту. Або вийти на підступи до Харкова. Натомість вони смикаються тут, смикаються там… Це показуха. Створюється інформаційне тло, яке сприятливо, на їхню думку, впливає на переговорний процес через позиції США, — каже аналітик.

За його словами, росіянам дуже складно прогнозувати президента США Дональда Трампа, тому вони діють у такий спосіб. І основним їхнім мотивом є інформаційно-політична доцільність.

— Зігнати понад 70 тисяч військ [у Сумську область] і створити "буферну" зону? Ну, окей. А завтра? А за три місяці? А за п’ять? За рік? Я не бачу тут якоїсь стратегії чи послідовних тактичних кроків, які доповнюватимуть одна одну. Тільки "вуха Трампа" залишилися (тобто спроби налагодити стосунки з Путіним. — Ред.), адже більшість політичної еліти підтримує Україну, — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив "Телеграфу", наскільки здійсненні плани ворога на Сумщині.