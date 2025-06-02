Треба мільйон "багнетів" для захоплення Сум. Рустамзаде оцінив сили ворога влітку 2025 року

Через нову концепцію оборони ЗСУ росіяни змінили напрям удару

Росіяни на Сумщині захопили декілька населених пунктів, проте їхніх сил замало для окупації всієї області. Для проведення такої масштабної операції потрібні значно більші сили та засоби, аніж нинішні 70 тис. "багнетів", зосереджених на цій ділянці кордону України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Агіл Рустамзаде. Він пояснив, на які успіхи може розраховувати російська армія.

Більше читайте: "Скільки Росія здатна захопити влітку, чи є загроза Києву та навіщо Путіну Суми, — інтерв’ю з Агілем Рустамзаде".

За його словами, противнику потрібно хоча б 200–300 тисяч бійців, щоби взяти Сумську область.

— Чи є такі засоби? Ні. У них нема такого завдання — (потрібно) максимально багато зайняти українську територію, адже це війна на виснаження. Щоб взяти Суми, потрібне мільйонне угруповання. Три відсотки території [України] — максимум, який вони можуть отримати за весняно-літню кампанію, — припустив військовий експерт.

Він пояснив, чому саме Сумська область стала напрямком удару ЗС РФ, хоча Путін постійно має на меті повну окупацію Донбасу.

— Нова концепція оборони української армії передбачає масштабне використання мін, дронів, інженерно-вибухових загороджень та перешкод. І це все сформовано здебільшого на Донеччині. Там набагато складніше просуватися і показувати наступальні темпи. А на Сумщині ви не встигли цього зробити, — каже аналітик.

Він нагадав, що наприкінці 1990-х років ЗСУ мали штатні розклади, згідно з якими кілометр фронту мають прикривати одна-дві роти.

— А зараз там два-три відділення прикривають різні області. І зверніть увагу, вони [росіяни] дедалі менше використовуватимуть КАБи, тому що нема цілей. Раніше була взводна позиція — 10 осіб, які прикривали конкретні напрямки. А зараз ці 10 людей розосереджені, є багато таємних ходів і витрачати на двох осіб 500-кілограмову бомбу, це "жирно" навіть для РФ. Але це щодо лінії фронту. По інфраструктурі, звичайно, битимуть, — упевнений аналітик.

Він висловив сумнів, що росіяни наступатимуть на Херсонщині, де величезне угруповання потрібно буде переправляти через Дніпро. На Запоріжжі — степова зона і багато військ не зосередиш.

— А от навпроти Сумської області (в лісах, в оперативній глибині РФ) можна накопичити достатньо сил і засобів, щоб атакувати регіон. Ну, і тих ресурсів і можливостей для формування оборони в Сумській області у вас ще не було. Тому вони і зайшли туда, — підсумував Агіл Рустамзаде..

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", навіщо Путіну Сумщина.