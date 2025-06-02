Нужен миллион "штыков" для захвата Сум. Рустамзаде оценил силы врага летом 2025

Из-за новой концепции обороны ВСУ россияне поменяли направление удара

Россияне на Сумщине захватили несколько населенных пунктов, однако их сил недостаточно для оккупации всей области. Для проведения столь масштабной операции нужны значительно бо́льшие силы и средства, нежели нынешние 70 тыс. "штыков", сосредоточенных на этом участке границы Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде. Он объяснил, на какие успехи может рассчитывать российская армия.

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По его словам, противнику нужно хотя бы 200–300 тысяч бойцов, чтобы взять Сумскую область.

— Есть ли такие средства? Нет. У них и нет такой задачи — (нужно) максимально много занять украинской территории, ведь это война на истощение. Чтобы взять Сумы — нужна миллионная группировка. Три процента территории [Украины] — максимум, который они могут получить за весенне-летнюю кампанию, — предположил военный эксперт.

Он объяснил, почему именно Сумская область стала направлением удара ВС РФ, хотя Путин постоянно обозначает целью полную оккупацию Донбасса.

— Новая концепция обороны украинской армии предполагает масштабное использование мин, дронов, инженерно-взрывных заграждений и препятствий. И это все сформировано в основном в Донецкой области. Там гораздо сложнее продвигаться и показывать наступательные темпы. А в Сумской области вы не успели этого сделать, — говорит аналитик.

Он напомнил, что в конце 1990-х годов ВСУ имели штатные расписания, согласно которым километр фронта должны прикрывать одна-две роты.

— А сейчас там два-три отделения прикрывают различные области. И обратите внимание, они [россияне] будут все меньше использовать КАБы, потому что нет целей. Раньше была взводная позиция — 10 человек, которые прикрывали конкретные направления. А сейчас эти 10 человек рассредоточены, есть много тайных ходов, и тратить на двух человек 500-килограммовую бомбу, это "жирно" даже для РФ. Но это что касается линии фронта. По инфраструктуре, конечно, будут бить, — уверен аналитик.

Он выразил сомнение, что россияне будут наступать в Херсонской области, где огромную группировку нужно будет переправлять через Днепр. В Запорожской области — степная зона и много войск не сосредоточишь.

— А вот напротив Сумской области (в лесах, в оперативной глубине РФ) можно накопить достаточно сил и средств, чтобы атаковать регион. Ну, и тех ресурсов и возможностей для формирования обороны в Сумской области у вас еще не было. Поэтому они и зашли туда, — подытожил Агил Рустамзаде.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", зачем Путину Сумщина.