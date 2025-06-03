Із психдиспансеру втік небезпечний злочинець? Опубліковані фото та прикмети — ЗМІ

Чоловіки нібито розшукують із 1 червня

У мережі опублікували інформацію про нібито втечу засудженого за навмисне вбивство з Гейківського психоневрологічного диспансеру, що знаходиться у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Йдеться про 47-річного Якименка Сергія Васильовича.

Інформацію про це публікує Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". За його даними, засудженого розшукують із неділі, 1 червня.

У паблику також опублікували фотографію чоловіка, який нібито втік. Зазначається, що у диспансері він проходив примусове лікування.

Якименко Сергій Васильович Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Прикмети: худорлявої статури, зріст 175-180 см. Був одягнений у світло-сіру олімпійку, шорти темно-синього кольору, чорну кепку.

Зазначимо, що Гейківський психоневрологічний диспансер розташований у селі Гейківка, що за 30 км від Кривого Рогу.

Гейківський психоневрологічний диспансер на карті

"Телеграф" звернувся до пресслужби Поліції Дніпропетровської області, щоб підтвердити чи спростувати інформацію. Нам відповіли таке: "Ми не розміщували таку інформацію".

Водночас "Телеграф" звернувся до Гейківського психоневрологічного диспансеру за коментарем про можливу втечу їх пацієнта. Проте відповідь отримати не вдалося.

"Таку інформацію ми не надаємо", — сказали нашим журналістам.

Важливо зазначити, що наразі інформація в цій новині надана лише на основі публікації у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поліція Кременчука менш ніж за добу змогла затримати двох людей, які 25 травня на проспекті Лесі Українки здійснили напад на автомобіль "Рено".