Не купуйте цих тварин, якщо не хочете мати друга: в Україні продають дуже милих свинок (фото)

Ціна тварини здивує

Свинка "міні-піг" продається в Україні. Тварина має надзвичайно гарний окрас. Але чи дійсно свині можуть жити у великих містах?

Відповідне оголошення з'явилось на одному з торгових майданчиків. Власник запевняє, що свинки — це друзі на все життя.

Продавці позиціонують міні-пігів, як ідеальних компаньйонів для міського життя, підкреслюючи їхні переваги: компактний розмір, що дозволяє утримувати їх навіть у квартирі, відсутність линяння та неприємного запаху, а також здатність до навчання. Зокрема, вони можуть привчатися до лотка та виконувати прості команди.

Ціна на таких екзотичних вихованців коливається від 15 000 гривень і вище.

Що відомо про міні-пігів

Міні-піги (мініатюрні свині) – це результат селекційної роботи, спрямованої на зменшення розмірів звичайних свиней. Найпопулярніші породи включають в'єтнамських пузатих свинок та американських міні-пігів.

Ці тварини дійсно відрізняються високим інтелектом – за розумовими здібностями вони перевершують собак і можуть освоювати складні трюки. Вони соціальні, прив'язуються до господарів і можуть жити 12-20 років.

Однак експерти попереджають: "карликові" свині все ж таки ростуть протягом 3-5 років і можуть досягати ваги 30-70 кг, а іноді й більше. Це значно більше, ніж очікують покупці, орієнтуючись на фото маленьких поросят.

Утримання міні-пігів потребує спеціального раціону, регулярних ветеринарних оглядів та достатнього простору для активності. В Україні інфраструктура для догляду за такими екзотичними тваринами ще розвивається, що може створювати додаткові виклики для власників.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають ідеальну собаку для квартири.