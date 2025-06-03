Экзотический мурлыка: в Украине продают редкого хищника по цене авто (фото)

Они ловят мышей и крыс не хуже котов

Украинцы все чаще заводят экзотических домашних любимцев. У вас может поселиться зверек, о котором многие даже не слышали — генета, хищное млекопитающее, похожее на маленькую кошку.

Маленькую девочку-генету продают за 1680 евро (почти 80 тысяч гривен) в Киеве. За такие деньги можно купить авто с пробегом. Зверек сообразительный и ласковый, приученный к лотку. Продавец указал, что генета игривая, но послушная. Ее питание похоже на питание кошек. Рацион – кошачий корм, нежирное куриное мясо, рыба. Любят спелые фрукты, которые должны быть в рационе.

Маленькая и очень симпатичная

Вес животного — 1-3 кг, длина тела с головой от 42-58 см. Имеет длинный хвост с черными и белыми кольцами, который может достигать 39-53 сантиметров. Окрас разнообразный, но тело обычно серое или желтоватое с коричневыми, или черными пятнами, или лоскутами на боках.

У генет длинное тело, короткие лапы, заостренная мордочка. Ушки округлые, густые волосы.

Идеальный любимец и грозный уничтожитель грызунов

Генеты легко приспосабливаются к содержанию в неволе. В Африке их часто держат для борьбы с мышами и крысами.

Они быстро запоминают свое имя и отзываются на него. По характеру напоминают кошку.

Генета — аккуратное животное, любящее чистоту и быстро приучающееся к туалету. Любят, когда их расчесывают.

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