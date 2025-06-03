Може дістати до Полтави? Що відомо про модернізовану зброю, якою росіяни вдарили по Сумах

Країна-агресор планує і далі продовжувати модернізацію ракет для системи залпового вогню "Торнадо"

Росія застосувала по Сумах одну з найнебезпечніших систем реактивного вогню сучасної війни – "Торнадо-С". Це модернізована версія радянського комплексу "Смерч", яка здатна уражати цілі на відстані до 120 км, а з використанням нових боєприпасів — до 200 км. Основна загроза цієї системи полягає не лише в дальності, а у високоточному наведенні, модульній структурі та можливості використовувати різні типи боєприпасів, зокрема касетні.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про систему. Йдеться про розробку, в якій керований бойовий блок відокремлюється від основного реактивного двигуна на висоті до 25 км і здатен планувати на відстань до 200 км, маневруючи задля уникнення виявлення засобами протиповітряної оборони. Навігація системи здійснюється за допомогою інерціальної системи з ГЛОНАСС-корекцією.

Нові ракети для "Торнадо-С" з дальністю до 200 км

9М544: Це керований реактивний снаряд калібру 300 мм, оснащений касетною бойовою частиною з 552 кумулятивно-осколковими елементами. Має інерційну та супутникову системи наведення (ГЛОНАСС), що забезпечують високу точність ураження цілей на відстані до 120 км. Раніше росіяни заявляли про перспективу збільшення дальності до 200 км;

9М549: Подібний до 9М544, цей снаряд також має касетну бойову частину та системи наведення, що забезпечувала точність ураження цілей на відстані до 120 км. Модернізація збільшила дальність до 200 км.

Ракети "9М544" та "9М549". Фото: Мілітарний

Розробляються нові двоступеневі реактивні снаряди з плануючими бойовими модулями, які дозволять "Торнадо-С" уражати цілі на відстані до 300 км. Системи наведення включають інерційну та супутникову навігацію з високою точністю. Такі боєприпаси потенційно можуть вивести "Торнадо-С" на рівень оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Нині встановлено, що дальність від найближчих російських позицій від Сум після окупації північних районів області, становить 25-32 км, що повністю вкладається в межі дії "Торнадо-С". З огляду просування російських сил в регіоні, місто може потрапити в зону обстрілів не лише з РСЗВ, але й з артилерії. Крім того, якщо вірити даним моніторингових Telegram-каналів, в радіусі враження РСЗВ перебуває й Полтава.

За припущеннями моніторингових каналів, у вівторок, 3 червня, росіяни вдарили з системи по Сумах. За повідомленням обласної військової адміністрації та підтвердженням президента України Володимира Зеленського, росіяни завдали по місту щонайменше п'ять ударів касетними боєприпасами. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Один зі снарядів пробив стіну житлового будинку на дев’ятому поверсі та не розірвався. Застосування касетних боєприпасів може бути кваліфіковано як воєнний злочин.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних", – заявив Зеленський.

Це не перший випадок застосування "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною по цивільних. Так, 23 травня близько 16:00 російські війська вдарили по місту Чугуїв Харківської області, ймовірно, саме з цієї РСЗВ. Внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє осіб дістали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 3 червня в Україні оголосили повітряну тривогу після зльоту російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К, який здатен нести ракети "Кинджал". Один із таких ударів зафіксовано в Миколаєві — місто зазнало ворожого прильоту.