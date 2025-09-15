Росіяни знову обстріляли Запоріжжя: палали будинки і зникло світло (фото-відео)

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили вночі, а потім вже повідомили про швидкісні ракети та удари по місту

Росія в ніч проти 15 вересня завдала щонайменше чотири удари по території Запорізького району. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він розповів деталі атаки.

Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих, написав Федоров у телеграмі.

Росія атакувала Запоріжжя 15 вересня

Зруйнований будинок у Запоріжжі 15 вересня

Будинок у Запоріжжі, який атакувала Росія 15 вересня

Федоров показав, як зараз виглядають будинки у Кушугумській громаді після нічної атаки росіян. Ворог наніс по селищу щонайменше 4 удари.

Кушугумська селищна територіальна громада розташована в Запорізькому районі Запорізької області. Громада знаходиться на південь від міста Запоріжжя, переважно вздовж берегів Каховського водосховища.

Пізніше він додав, що пожежі загасили. Також, за словами Федорова, російські війська вночі атакували і передмістя обласного центру.

Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними, постраждалих немає, – зазначив він.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили вночі, після цього голова ОВА заявив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області й вибухи.

Обстріл Запоріжжя — що відомо

Російські війська постійно обстрілюють місто Запоріжжя та Запорізьку область. Ці обстріли є частиною повномасштабної війни Росії проти України, яка триває з 2022 року.

Оскільки значна частина Запорізької області була окупована російськими військами в 2022 році, вони мають можливість завдавати ударів по регіону з тимчасово контрольованих територій, використовуючи різні види озброєння: