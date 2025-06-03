Робити треба просто. Військовий льотчик розвіяв міф про "проблемні" ракети TAURUS

ЗСУ змогли вирішити питання із запуском ракет Storm Shadow

Попередження авіаційних експертів, що для германо-шведських крилатих ракет TAURUS класу "повітря — поверхня" великої дальності, призначених для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей, в Україні немає авіаносіїв, мають підстави, але проблема цілком вирішувана.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, у минулому — бойовий пілот ВПС Азербайджану Агіл Рустамзаде. Він розвіяв сумніви експертів.

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— У вас (мова про Повітряні сили ЗСУ. — Ред.) і для Storm Shadow (англо-французький аналог TAURUS. — Ред.) не було носіїв. Скільки видів ракет, бомб ви прив’язали до системи озброєння винищувачів МіГ-29. Він же не мав таких можливостей, — каже військовий льотчик.

За його словами, те саме може статися з TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System).

— Носії можуть вводити координати цілі у небі. А коли літак — не носій, то ви встановлюєте балковий тримач, на якому можна закріпити ракету і робите примітивно: кнопку "Підготовка" і "Пуск". А координати вбиваєте на землі. Так ви зі Storm Shadow робите, — все нормально працює, стріляє. Думаю, що Су-24 полетить із TAURUS, які проблеми? — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь пояснив "Телеграфу", чи переламають TAURUS ситуацію на фронті.