Путін може зробити Україну недієздатною одним ударом: навіть "ядерка" не знадобиться

Нардеп вважає, що до цього удару треба бути готовими

Росія має можливість зробити Україну недієздатною одним ударом і для цього їй навіть не потрібна ядерна зброя. Подібне можливо, якщо буде скоєно обстріл Верховної Ради, коли відбуватиметься засідання.

Таку думку висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (партія "Голос"). За його словами, в Україні наразі десь 400 нардепів, з яких близько половини є мажоритарниками.

Якщо під час засідання туди прилетить ракета і їх не стане, то списочники підтягнуться, але законодавчого органу не буде. Навіть якщо 226 набереться, то вже не буде коаліції — ніхто не зможе продовжити воєнний стан, ніхто не зможе вносити законопроєкти, ухвалювати закони, оголосити мобілізацію. Країна стане недієздатною Роман Костенко

За його словами, у противника, напевно, є подібні плани, а сам обстріл є "питанням часу". Він додав, що зараз депутатам уже настав час вирушати в укриття щоразу, коли запускаються ракети.

При цьому він додав, якщо такий обстріл і відбудеться, то росіяни просто скажуть, що помилилися і стріляли не туди.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня росіяни завдали удару по будівлі Кабінету міністрів України. Спочатку повідомлялося, що обстріл здійснили з використанням дрону типу "Шахед", проте пізніше було знайдено уламки ракети "Іскандер-К". Вважається, що її боєголовка не вибухнула, через що руйнування виявилися меншими, ніж зазвичай буває у разі прильоту.