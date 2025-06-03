Закручивание гаек или ядерка. Политологи назвали четыре ответа Кремля на удар СБУ по аэродромам

Многие способы были испытаны раньше, но не сработали

Сдержанная реакция Кремля на удар СБУ по аэродромам российских стратегических ракетоносцев — попытка избежать публичного обсуждения проблемы. Однако потребность делать выводы все равно остается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали опрошенные российские и украинские политические эксперты. Они назвали четыре способа, как Москва может реагировать на дерзкую операцию СБУ в глубоком тылу.

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— Вариантов не так много, поскольку уже многое было испытано раньше и это не сработало, — объясняет "Телеграфу" политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. — Стратегия Кремля — не признавать поражения, игнорировать их. Поэтому, кроме продолжения бомбардировок городов Украины, я не прогнозирую ничего нового. Может быть усиление репрессий, паралич перевозки на фурах на время, но ничего радикального.

— Единственное, что осталось — ядерное оружие, — добавляет российский социолог Игорь Эйдман. — Но они его не используют, ведь Китай не позволит, да и в целом для российской власти это будет иметь катастрофические последствия. А больше ничего.

— Официальная пропаганда попытается снизить масштабы проблемы. Но скорее всего это не удастся сделать. Поэтому следующий этап – попытка сыграть на негативе. То есть, "вставай страна огромная". Но для начала "народной войны" нужно будет испугать рядового россиянина. А когда рядовой россиянин боится, то он ищет царя, который его защитил бы, даже принимая непопулярные решения.

Последние две недели пропаганда говорит об атаках Украины как террористических атаках. Поэтому я не исключаю формат, в котором будет раскручиваться тема терроризма. И вполне вероятно, что в ближайшие недели будет попытка нагнать страх на рядового россиянина, чтобы в конце июня или же в июле объявить мобилизацию, — резюмировал в комментарии "Телеграфу" политический аналитик Игорь Тышкевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как атака СБУ бьет по Кремлю.