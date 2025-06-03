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Закручивание гаек или ядерка. Политологи назвали четыре ответа Кремля на удар СБУ по аэродромам

Автор
Игорь Тимофеев
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Иллюстрация ядерного удара
Иллюстрация ядерного удара. Фото Pixabay

Многие способы были испытаны раньше, но не сработали

Сдержанная реакция Кремля на удар СБУ по аэродромам российских стратегических ракетоносцев — попытка избежать публичного обсуждения проблемы. Однако потребность делать выводы все равно остается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали опрошенные российские и украинские политические эксперты. Они назвали четыре способа, как Москва может реагировать на дерзкую операцию СБУ в глубоком тылу.

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— Вариантов не так много, поскольку уже многое было испытано раньше и это не сработало, — объясняет "Телеграфу" политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. — Стратегия Кремля — не признавать поражения, игнорировать их. Поэтому, кроме продолжения бомбардировок городов Украины, я не прогнозирую ничего нового. Может быть усиление репрессий, паралич перевозки на фурах на время, но ничего радикального.

— Единственное, что осталось — ядерное оружие, — добавляет российский социолог Игорь Эйдман. — Но они его не используют, ведь Китай не позволит, да и в целом для российской власти это будет иметь катастрофические последствия. А больше ничего.

— Официальная пропаганда попытается снизить масштабы проблемы. Но скорее всего это не удастся сделать. Поэтому следующий этап – попытка сыграть на негативе. То есть, "вставай страна огромная". Но для начала "народной войны" нужно будет испугать рядового россиянина. А когда рядовой россиянин боится, то он ищет царя, который его защитил бы, даже принимая непопулярные решения.

Последние две недели пропаганда говорит об атаках Украины как террористических атаках. Поэтому я не исключаю формат, в котором будет раскручиваться тема терроризма. И вполне вероятно, что в ближайшие недели будет попытка нагнать страх на рядового россиянина, чтобы в конце июня или же в июле объявить мобилизацию, — резюмировал в комментарии "Телеграфу" политический аналитик Игорь Тышкевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как атака СБУ бьет по Кремлю.

Теги:
#СБУ #Ядерный удар #Мобилизация #Паутина #Игар Тышкевич #Игорь Эйдман