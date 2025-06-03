"Моссад смалить у куточку". Військовий аналітик пояснив унікальність удару СБУ по російських аеродромах

Українська спецслужба вирізняється креативністю

Служба безпеки України півтора року готувала операцію "Павутина", щоб завдати удару по аеродромах, де базувалися російські стратегічні ракетоносці. Це відбувалося в умовах тотальної російської підозрілості та доносів.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, у чому унікальність операції СБУ.

— Сьогоднішня Росія — це "1984" Орвелла в найбільш гіпертрофованій формі. Ти робиш коментар під антивоєнним постом або лайкаєш і отримуєш 7 років колонії. Через дві години до тебе вже стукають у двері Росгвардія або ФСБ і все — тебе як людини вже не існує. Тобто повний контроль російських спецслужб за всіма подіями, які там відбуваються, — каже військовий аналітик.

За його словами, СБУ накопичила "боєкомплект" — FPV-дрони, організувала агентурну мережу і все так спланувала, щоб півтора року був майже нульовий витік інформації. А потім — масштабний удар по аеродромах.

— Росіяни вважали, що знаходяться поза зоною досяжності більшої частини наших дронів (тільки далекобійні дрони, така "довга рука" може їх досягти), покладалися на засоби протиповітряної оборони, які будуть знищувати їх на підльоті. Але був вибраний зовсім інший сценарій, — каже оглядач.

Він пояснив, що FPV-дрон не може знищити ЗРК "Тор-М1", ЗРК "Бук" або ЗРГК "Панцир-С1". Однак і росіянам дуже важко протидіяти таким малогабаритним об'єктам. На відміну від баражуючого боєприпасу великої дальності, тобто дрона UJ-26 "Бобер", який можна знищувати зенітними гарматами або зенітними керованими ракетами.

— FPV-дрони пройшли усю ППО, навіть ближнього радіусу дії біля аеродромів. Коли Росгвардія та поліція оговталися, то намагалися з автоматичної зброї їх збивати. Тому що локальні засоби протиповітряної оборони їх "не бачили", — пояснює військовий експерт.

Він додав, що ці дрони не були керовані на відстані, а мали штучний інтелект.

— В них було завантажено всю базу по Ту-95МС, Ту-22М3, контури Ту-160, А50 тощо. От наскільки це дійсно була масштабна операція, яка не має аналогів світі і станом на сьогодні вже є №1 серед реалізованих, — каже Олександр Коваленко.

Він нагадав пейджерну операцію "Моссаду" проти "Хезболли", коли розвідслужба Ізраїлю вивела з ладу близько третини бойовиків.

— Але при всій повазі до ізраїльських спецслужб, вони трошки "смалять в куточку" і дивляться, що зробила СБУ. Тому що наші спецслужби завжди мали креативний підхід до вирішення найскладніших задач.

А знищення російської стратегічної авіації, яка є головним інструментарієм ракетного терору України, — є головною задачею. Ми не можемо дотягтися ракетами, бо нема такої можливості. Але дотягнемось іншим шляхом. Ми креатуємо, вигадуємо, як це зробити, — підсумував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як у Кремлі відреагували на операцію СБУ.