"Моссад курит в сторонке". Военный аналитик объяснил уникальность удара СБУ по российским аэродромам

Украинская спецслужба отличается креативностью

Служба безопасности Украины полтора года готовила операцию "Паутина", чтобы нанести удар по аэродромам, где базировались российские стратегические ракетоносцы. Это происходило в условиях тотальной российской подозрительности и доносов.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

— Сегодняшняя Россия — это "1984" Оруэлла в самой гипертрофированной форме. Ты делаешь комментарий под антивоенным постом или лайкаешь — и получаешь 7 лет колонии. Через два часа к тебе уже стучат в дверь Росгвардия или ФСБ и все — тебя как человека уже не существует. То есть, полный контроль российских спецслужб за всеми происходящими там событиями, — говорит военный аналитик.

По его словам, СБУ накопила "боекомплект" — FPV-дроны, организовала агентурную сеть и все так спланировала, чтобы полтора года была почти нулевая утечка информации. А потом — масштабный удар по аэродромам.

— Россияне считали, что находятся вне зоны досягаемости большей части наших дронов (только дальнобойные дроны, такая "длинная рука" может их достичь), полагались на средства противовоздушной обороны, которые будут уничтожать их на подлете. Но был выбран совсем другой сценарий, — говорит обозреватель.

Он пояснил, что FPV-дрон не может уничтожить ЗРК "Тор-М1", ЗРК "Бук" или ЗРПК "Панцирь-С1". Однако и россиянам очень тяжело противодействовать таким малогабаритным объектам. В отличие от баражирующего боеприпаса большой дальности, т.е. дрона UJ-26 "Бобер", который можно уничтожать зенитными пушками или зенитными управляемыми ракетами.

— FPV-дроны прошли всю ПВО, даже ближнего радиуса действия у аэродромов. Когда Росгвардия и полиция пришли в себя, то пытались из автоматического оружия их сбивать. Потому что локальные средства противовоздушной обороны их "не видели", – объясняет военный эксперт.

Он добавил, что эти дроны не были управляемы на расстоянии, а обладали искусственным интеллектом.

— В них была загружена вся база по Ту-95МС, Ту-22М3, контуры Ту-160, А50 и т.д. Вот насколько это действительно была масштабная операция, не имеющая аналогов в мире и по состоянию на сегодняшний день уже являющаяся №1 среди реализованных, — говорит Александр Коваленко.

Он напомнил пейджерную операцию "Моссада" против "Хезболлы", когда разведслужба Израиля вывела из строя около трети боевиков.

— Но при всем уважении к израильским спецслужбам, они немного "курят в сторонке" и смотрят, что сделала СБУ. Потому что у наших спецслужб всегда был креативный подход к решению самых сложных задач.

А уничтожение российской стратегической авиации, которая является главным инструментарием ракетного террора Украины, является главной задачей. Мы не можем дотянуться ракетами, потому что нет такой возможности. Но дотянемся другим путем. Мы креативим, придумываем, как это сделать, — подытожил военно-политический обозреватель.

Напомним, "Телеграф" писал, как в Кремле отреагировали на операцию СБУ.