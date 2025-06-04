Курортне місто 10 днів без води: місцеві впевнені, що правду приховують

Місцеві жителі обурені

Мешканці селища Затока в Кароліно-Бугазькій громаді залишилися без водопостачання. Жителі обурені не лише відсутністю води, але й тим, що їх не попередили про відключення води завчасно.

Причина — критичні борги місцевого комунального підприємства "Бугаз" перед енергетичною компанією ДТЕК. Про водну кризу розповіла співзасновниця громадської організації "Нова хвиля Затоки" та мешканка селища Надія Дейнега. ДТЕК відключив електроенергію через несплачені рахунки, після чого припинилася подача води у селищі.

Комунальне підприємство "Бугаз" накопичило заборгованість у розмірі 316 тисяч гривень станом на 28 травня цього року.

Жителі скаржаться на замовчування влади

Надія Дейнега зазначає, що керівництво Кароліно-Бугазької громади разом з райдержадміністрацією Білгород-Дністровська та Одеською обласною державною адміністрацією обрали стратегію замовчування. Жителі не отримали жодного попередження про відключення світла та його наслідки.

"У зв'язку з обставинами, які виникли в комунальному підприємстві "Бугаз", підприємство не в змозі надавати повноцінно послугу з централізованого водопостачання на невизначений термін", — з'явилося звернення в чат-групі громади лише після зникнення води.

Мешканці здивовані тим, що проблеми з водопостачанням торкнулися лише Затоки, тоді як у селі Кароліно-Бугаз, яке входить до тієї ж громади, борги погасили. Жителі запитують, чи винне лише їхнє селище за заборгованість комунального підприємства.

"Дивним чином основним наповнювачем бюджету громади є саме селище Затока , тільки відношення до нас як до старої багатоі тітки ( коли вже здохне) КП Бугаз знаходить кошти на паливо для генераторів на щоденне викачування стоків … Якщо б зараз був сезон й зацікавленими були підприємці цього не сталося, а зараз кому ці люди потрібні …" — пише обурена жінка.

ДТЕК готовий відновити електропостачання

В енергетичній компанії пояснили, що між ДТЕК Одеські електромережі та КП "Бугаз" діє договір на розподіл електричної енергії з умовою щомісячної передплати. Припинення електропостачання відбулося відповідно до чинного законодавства.

Компанія готова негайно відновити електропостачання після погашення заборгованості. Втім, наразі жителі Затоки отримують воду лише з привозної бочки за розкладом.

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