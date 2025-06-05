Як "посадити" усю російську авіацію. Військовий льотчик дав пораду

Ворога можна позбавити козирів у вигляді стратегічних бомбардувальників

Щоб позбавити російську стратегічну авіацію можливості літати та завдавати ракетних ударів по Україні, потрібно бити не по військових аеродромах, як це було під час операції СБУ "Павутина". Намацати вразливу точку ворога можна в іншому місці.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, що треба знищувати нафтопереробні заводи противника.

За його словами, потрібно знищувати запаси авіаційного гасу.

— Ця гас виробляють лише близько десятка російських заводів. Один Ту-95 "жере" одну залізничну цистерну, 55 тонн. Три залізничні цистерни авіаційної гасу заходить в Ту-160. Приблизно до залізничної цистерни заходить у Ту-22, — каже військовий експерт.

Якби знищували ось ці нафтопереробні заводи, можна було б посадити всю російську [авіацію]. Не знищити, але не дати можливості їй літати. І тоді б на нас ракети повітряного базування не летіли б, — додав колишній льотчик.

Він також нарікає, що через відсутність ударів по російських НПЗ, котрі виробляють авіаційний гас і дизельне паливо для потреб ЗС РФ, російська армія повністю забезпечена достатньою кількістю пального на літню військову компанію 2025 року, в той час як окупанти знищили всі українські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що реальні втрати Росії від операції "Павутина" значно перевищують офіційні дані.