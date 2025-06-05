Как "посадить" всю российскую авиацию. Военный летчик дал совет

Врага можно лишить козырей в виде стратегических бомбардировщиков

Чтобы лишить российскую стратегическую авиацию возможности летать и наносить ракетные удары по Украине, нужно бить не по военным аэродромам, как это было во время операции СБУ "Паутина". Нащупать уязвимую точку врага можно в другом месте.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, что надо уничтожать нефтеперерабатывающие заводы противника.

По его словам, нужно уничтожать запасы авиационного керосина.

— Этот керосин производят всего около десятка российских заводов. Один Ту-95 "жрёт" одну железнодорожную цистерну, 55 тонн. Три железнодорожные цистерны авиационного керосина заходит в Ту-160. Примерно до железнодорожной цистерны заходит в Ту-22, — говорит военный эксперт.

Если бы уничтожали вот эти нефтеперерабатывающие заводы, можно было бы посадить всю российскую [авиацию]. Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда по нам ракеты воздушного базирования не летели бы, — добавил бывший летчик.

Он также посетовал, что из-за отсутствия ударов по российским НПЗ, производящим авиационный керосин и дизельное топливо для нужд ВС РФ, российская армия полностью снабжена достаточным количеством горючего на летнюю военную компанию 2025 года, в то время как оккупанты уничтожили все украинские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, "Телеграф" писал, что реальные потери России от операции "Паутина" значительно превышают официальные данные.