Росія дійсно спроможна на великий удар, але є одне "але": військовий експерт пояснив

Атаками на військові цілі Росії Україна змінює хід війни

Росія дійсно може відповісти на українські удари по своїх аеродромах і пошкодження Кримського мосту новими атаками дронами або ракетами. Однак ворожі обстріли тривають щодня — незалежно від українських операцій.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері YouTube-каналу "Телеграф". За його словами, росіяни й до проведення операції "Павутина" щодня бомбардували українські міста та населені пункти по всій країні.

"Це війна. Це базова річ, яку треба розуміти", — підкреслив Братчук. Він зазначив, що загроза ударів ракетами чи дронами існує щодня, а ворог постійно змінює тактику атак. Раніше російські обстріли відбувалися переважно вночі або рано вранці близько четвертої години. Тепер шахеди можуть летіти в Україну з території Курської чи Орловської областей у будь-який час доби.

Експерт переконаний, що українські превентивні удари навпаки зменшують потенціал росіян для проведення атак. Такі операції знижують ресурсні можливості Росії та її здатність проводити бойові дії.

"Наші удари на випередження змушують Росію грати за нашими правилами", — пояснив Братчук. Він додав, що Україна показує наявність власних "карт у колоді" в цій війні.

Речник УДА закликав цивільних обов'язково йти до укриття під час повітряних тривог. Він нагадав, що навіть один дрон може завдати великого горя. Братчук вважає, що кількість подібних операцій проти російських об'єктів має зростати. За його словами, СБУ заслуговує на окрему подяку за такі блискучі операції.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни "прокачали" КАБи, під загрозою тепер не лише Харків. Збити їх майже неможливо.